

Депутат Европарламента: Грузия – не Россия

12.12.2024 16:12





«Грузия – не Россия», по словам члена делегации Европарламента, прибывшей с визитом в Грузию, евродепутата Натали Луазо – это главный посыл властям государства.



«Мы здесь, потому что мы друзья Грузии, мы друзья грузин. Они не хотят, чтобы их европейское будущее было украдено. Грузия – не Россия, это наш главный посыл.



Мы здесь не для того, чтобы вмешиваться в политику, а для того, чтобы выразить поддержку и сказать вам, что не может быть и того, и другого – вы не можете выбрать Россию и делать вид, что идете по европейскому пути. Это невозможно.



Репрессии против протестующих категорически неприемлемы. Эта страна заслуживает мира и свободы. Мне будет сложно сказать, смогут ли 27 стран Евросоюза ввести санкции, потому что проблема в Венгрии, которая выбрала неправильный путь, но страны Евросоюза должны принять решение на европейском уровне, и я надеюсь, что это произойдет», — сказала Луазо.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





