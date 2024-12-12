|
|
|
Депутат Европарламента: Грузия – не Россия
12.12.2024 16:12
«Грузия – не Россия», по словам члена делегации Европарламента, прибывшей с визитом в Грузию, евродепутата Натали Луазо – это главный посыл властям государства.
«Мы здесь, потому что мы друзья Грузии, мы друзья грузин. Они не хотят, чтобы их европейское будущее было украдено. Грузия – не Россия, это наш главный посыл.
Мы здесь не для того, чтобы вмешиваться в политику, а для того, чтобы выразить поддержку и сказать вам, что не может быть и того, и другого – вы не можете выбрать Россию и делать вид, что идете по европейскому пути. Это невозможно.
Репрессии против протестующих категорически неприемлемы. Эта страна заслуживает мира и свободы. Мне будет сложно сказать, смогут ли 27 стран Евросоюза ввести санкции, потому что проблема в Венгрии, которая выбрала неправильный путь, но страны Евросоюза должны принять решение на европейском уровне, и я надеюсь, что это произойдет», — сказала Луазо.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна