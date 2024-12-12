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Евродепутат:Cанкции сейчас важны, и я надеюсь, что это произойдет в будущем
12.12.2024 16:12
«Санкции сейчас важны, и я надеюсь, что это произойдет в будущем», — заявляет депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Европарламентарий прибыла в Грузию с визитом с несколькими коллегами и уже встретилась с представителями местной оппозиции, с которыми обсудила текущие в стране события:
«Мы находимся здесь с миссией Европейского парламента, которая занимается установлением фактов, но мы также хотим выразить нашу благодарность и поддержку грузинскому народу. Мы не поддерживаем ни одну политическую партию, но поддерживаем тех, кто вместе защищает Конституцию.
Мы не собираемся встречаться с «Грузинской мечтой», поскольку работаем с рамочным документом резолюции Европарламента, где мы упомянули, что эти выборы были совершенно несправедливыми, и наша рекомендация заключается в том, что мы не должны признавать итоги выборов.
В резолюции также упоминались санкции, которые мы требовали ввести не только против Бидзины Иванишвили, но и против виновных в насилии. Вот почему санкции сейчас важны, и я надеюсь, что это произойдет в будущем. Маски сняты. Скоро все узнают, что эта партия и эти люди не работают на членство в ЕС», — сказала Юкнявичене.
СОВА
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