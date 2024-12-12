

Посол ЕС: Мы очень обеспокоены нынешней ситуацией в Грузии

12.12.2024 16:13





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в очередной раз выразил беспокойство в связи с развивающимися в Грузии процессами и напомнил общественности, что 16 декабря Совете ЕС по иностранным делам будет обсуждаться текущая ситуация в стране.



«Мы очень обеспокоены нынешней ситуацией в Грузии. Это инициатива новых лидеров институций ЕС – прекратить разговоры и перейти к действиям. Сейчас в Брюсселе идут очень интенсивные переговоры по согласованию различных мер, и я надеюсь, что 27 стран-членов согласуют конкретные меры. Так что давайте дождемся понедельника, будут рассмотрены все варианты, включая приостановку безвизового режима для обладателей конкретных паспортов и, самое главное, санкции.



Мы всегда говорили и говорим, что не хотим причинять вред грузинскому народу и наказывать его. Потому что эти люди каждый вечер выходят на улицы и размахивают флагами Грузии и Евросоюза. Поэтому наша цель – не наказать их, наша цель – дать властям сильный сигнал о том, что путь, выбранный ими в последние месяцы и особенно в последние дни жестокого обращения с протестующими, неприемлем…



Я встречался с правозащитниками в Грузии, и они рассказали мне, что протестующих избивают после задержания, а это означает пытки. Это необходимо прекратить, потому что это абсолютно неприемлемо. Они также должны расследовать случай, который произошел на улицах Тбилиси, когда по городу бегали преступные группировки, и все виновные в таких нападениях должны быть привлечены к ответственности, а несправедливо задержанные люди должны быть освобождены как можно скорее», — сказал Павел Герчинский.





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