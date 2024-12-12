

MONEYVAL публикует очередной отчет о Грузии

12.12.2024 16:46





11 декабря Экспертный комитет по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (MONEYVAL) Совета Европы опубликовал отчет с оценкой мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Грузии. Согласно отчету, показатели страны улучшились по двум рекомендациям.



MONEYVAL — постоянный наблюдательный орган Совета Европы, который оценивает соблюдение международных стандартов и их внедрение в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его последние отчеты по Грузии были опубликованы в 2020 и 2022 годах.



Согласно документу, Грузия запросила повторную оценку восьми из сорока рекомендаций, содержащихся в отчете об оценке 2020 года. Что касается остальных рекомендаций, которые относятся к категории «частично соответствует» или «не соответствует», власти не запрашивали их повторную оценку. На данный момент по 7 рекомендациям Грузия находится в категории «соответствует», по 24 рекомендациям – «в значительной степени соответствует», по 8 рекомендациям – «частично соответствует», а по одной рекомендации – в категории «не соответствует».



Рейтинг первой рекомендации, касающейся оценки рисков и использования подхода, основанного на оценке риска, повышен с «частично соответствует» до «в значительной степени соответствует». Что касается 15-й рекомендации по внедрению новых технологий, рейтинг также повысился с «частично соответствует» до «в значительной степени соответствует». Рейтинг по остальным рекомендациям остался без изменений.



Говоря о неизменном рейтинге шестой рекомендации, касающейся целевых финансовых санкций, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, в докладе говорится, что Грузия предприняла «серьезные усилия» по усилению соблюдения инструментов ООН по замораживанию террористических активов. Однако в системе все еще имеются некоторые заметные недостатки, особенно те, которые связаны с реализацией целевых финансовых санкций (ЦФС). Аналогичным образом, рейтинг седьмой рекомендации о целевых финансовых санкциях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма, остался неизменным.



В обоснование оставления рейтинга по рекомендации 22 без изменений MONEYVAL указывает на несколько недостатков, в том числе на отсутствие требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма для агентов по недвижимости, трастов и сервисных компаний.



Что касается рекомендации 28, в документе повторяется, что не существует регулирования и надзора за агентами по недвижимости, трастовыми и сервисными компаниями.



Рейтинг рекомендации 35 остался неизменным, так как санкции за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег и терроризмом со стороны лизинговых компаний и юристов, а также торговцев драгоценными металлами и камнями не предусмотрены.



Грузия должна представить еще один отчет по рекомендациям в категориях «частично соответствует» и «не соответствует» в течение одного года.





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