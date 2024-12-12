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Зеленский: Запад недостаточно резко отреагировал на ситуацию в Грузии


12.12.2024   16:46


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Запад недостаточно резко отреагировал на ситуацию в Грузии и попытки России установить контроль над страной.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBN 11 декабря.

Зеленский заявил, что Москва намеренно создала замороженный конфликт, чтобы помешать Грузии развиваться и вступить в ЕС и НАТО, и что она сделала то же самое в Украине и Молдове.

Говоря о реваншистской политике России по отношению к своим соседям, Зеленский привел пример Грузии: «вы видите, что происходит сегодня в Грузии, которая еще вчера была свободной демократической страной. Сегодня ее узурпировали олигархи, и вся власть принадлежит бизнесу, который напрямую связан с Москвой, энергетикой и т. д.».

Он отметил, что Грузия официально отказалась от интеграции в ЕС и что власть Грузии «полностью находится под политическим контролем Российской Федерации». Президент Украины заявил, что США и Евросоюз недостаточно решительно противостоят российскому влиянию, и подчеркнул роль молодежи и студентов в нынешних протестах, что обусловлено «желанием жить в мирной европейской стране».

«Какие решительные меры предприняли США? Какие решительные меры приняли европейские государства? Я этого не вижу, если честно», — сказал Зеленский.


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