

«Дипломатическая беседа не означает признания или непризнания» — Герчинский

12.12.2024 16:47





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ответил на критику, прозвучавшую после его встречи с Макой Бочоришвили.



При этом он сообщил, что на встречу его пригласил МИД Грузии.



«Я дипломат. Моя роль — поддерживать открытыми каналы связи со всеми, беседовать со всеми. Дипломатическая беседа не означает признания. Я встречаюсь и беседую со всеми. Я общаюсь с людьми, с которыми согласен. Я также общаюсь с людьми, с которыми не согласен. Как дипломат, я просто делаю свою работу.



Я знаю, что меня раскритиковали в правительстве (Грузии). Я знаю, что президент (Грузии) раскритиковала. Некоторые представители оппозиции и некоторые европейские политики даже подвергли меня критике. Я просто делаю свою работу. Европейский Союз не может молчать. Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении контакты, чтобы представить позицию Евросоюза», — заявил Герчинский.



Как отметил посол, в МИД Грузии он озвучил позицию Евросоюза о недопустимости насилия, жестокости и незаконных задержаний.



Герчинский отметил, что на следующей неделе он обсудит вопрос Грузии на трех заседаниях Евросоюза и выразил надежду, что на них будут согласованы конкретные меры.



«Это означает, что Евросоюз обеспокоен развитием событий в Грузии. Новое руководство институтов ЕС считает, что пришло время перестать говорить и начать действовать. В Брюсселе и между столицами идут очень интенсивные переговоры по согласованию различных мер. На рассмотрении находятся все варианты, включая приостановку безвизового режима для владельцев определенных категорий паспортов и санкции. Евросоюзу очень сложно ввести санкции, потому что для этого требуется единогласие», — сказал Герчинский.



В то время как легитимность правительства «Грузинской мечты» находится под вопросом, а в США и Евросоюзе идут разговоры о санкциях, Павел Герчинский провел встречу с Макой Бочоришвили. Информацию о встрече распространило Министерство иностранных дел Грузии 9 декабря.



За встречу с Макой Бочоришвили посла ЕС похвалили в «Грузинской мечте», но подвергли критике ряд европейских политиков и президент Грузии.





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