

Гварамия заявил, что до конфликта, Чхеидзе требовала включения 3-х депутатов в список партии «Ахали»

12.12.2024 16:48





Основатель и бывший директор «Мтавари архи» Ника Гварамия утверждает, что один из владельцев канала Заза Окуашвили еще до конфликта требовал от него включить трех человек в парламентский список партии «Ахали», но он это требование не выполнил. Об этом Гварамия написал в своем письме из изолятора временного содержания.



«Я хочу рассказать вам о текущих событиях на «Мтавари архи», точнее, о моем бывшем партнере и одном из его основателей — Зазе Окуашвили.



Все началось с того, что я пошел в политику. Мне пришлось уйти с поста директора, чтобы официально зарегистрировать партию, а новым директором назначался тот, кого поддержал коллектив: Георгий Габуния — один из самых известных журналистов, выдающийся интеллектуал и человек, действовавший безупречно в качестве менеджера во время моего пребывания в тюрьме.<…> Внезапно и непонятно (на этом этапе) Окуашвили отказался от моей отставки и от назначения Георгия (нужно было согласие собрания партнеров).



«Борьба» длилась несколько месяцев, и наконец, исходя из важности цели, было достигнуто соглашение: я назначу «своего» директора (что я оставил на выбор коллектива), и Окуашвили (своего директора), и третьего (директора назначит) другой крупный основатель.



Были назначены Георгий Габуния, Манучар Ахалая и некто Гоги [Курдадзе]. Главное угроза заключалось в том, что под любым соглашением должны были подписаться все трое, и это было зафиксировано в уставе.



Помимо зарплаты Гоги, канал вынудили выплачивать 15 тысяч лари в месяц Нато Чхеидзе, жене Окуашвили, которая на тот момент была депутатом. Когда им отказали, они потребовали повышения арендной платы на одно небольшое здание (ну остальные уже не их, и об этом позже) и таким путем фактически Чхеидзе назначили зарплату.



Габуния и Ахалая выстояли и сохранили работу канала, несмотря на огромные проблемы. Гоги, ясно, ничего не делал – кабинет и жалованье – это все, что его интересовало. Приблизились выборы. Однажды Нато Чхеидзе заявила мне в партийном офисе, таким текстом: «Нам в списке положены три человека — я пятый номер (раз ты четвертый лидер), мой брат Ростом Чхеидзе будет десятым и кто-то еще из двадцатки». Я не разозлился, не обиделся или что-то еще — у меня от удивления отвисла челюсть. Нет, меня удивило не то, что она хотела быть в списке, но 3 человека? И на этих местах?», — пишет Гварамия, добавляя, что Чхеидзе получила отказ.



«Акционеры телеканала не имеют отношения к коалиции», — добвил он.



После этого, по словам Гварамия, со стороны Гоги Курдадзе стали чинится различные препоны. Позже Окуашвили снизил свое требование до одного места в списке — только для Нато Чхеидзе. Как пояснил Гварамия, он отказался вносить ее в список. Далее Гварамия напомнил, что именно Чхеидзе была одним из тех депутатов, которые проголосовали за членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, против чего выступала оппозиция. На тот момент Чхеидзе была членом оппозиционной фракции «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве», позже она покинула фракцию.



«Сейчас этот шантажист Гоги, очевидно по заданию Окуашвили, и я уже полностью уверен, находясь в сговоре с Иванишвили, фактически закрывает канал», — пишет Гварамия.



Гварамия отмечает, что сейчас у телеканала есть необходимая сумма денег, но так как «Гоги не подписывает документы», а в прокуратуру внесены иски, а в банк письма, телеканал не может выплачивать зарплаты и оплачивать другие расходы. «В том числе коммунальные и жизненно важные расходы на работу телевидения, без этого невозможно будет даже трансляция», — объясняет Гварамия.



«Понятно, что эти люди, играющие в игру Иванишвили (никто больше в этой стране не заинтересован в закрытии «Мтаври архи»), пойдут на всё.



Дело в том, что, кроме одной подписи, от него ничего не требуется: ни денег, ни чего-либо еще. Только подпись под законным распоряжением законными доходами», — добавляет Гварамия.





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