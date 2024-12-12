

Тобиас Крамер: Все зависит от народа Грузии, а не Кремля или отдельных членов грузинского правительства

12.12.2024 16:50





«Мы, как европейцы, говорим, что двери Европы остаются открытыми для грузин. Для нас важно, чтобы грузины сами решали, хотят они идти этим путем или нет», — заявил депутат Европарламента Тобиас Кремар.



По его словам, санкции – это всегда крайняя мера, важно, чтобы голос грузинского народа был учтен, чтобы он мог сам определить свое будущее.



«Именно поэтому мы в Грузии, чтобы дать грузинам возможность сделать это самим. Если в Грузии есть силы, которые подрывают эту возможность грузин, которые подрывают демократические стандарты, защищенные конституцией, то есть разные способы выразить наш протест», — сказал Тобиас Кремар.



По его словам, Европа поддерживает Грузию, все зависит не от Кремля и не отдельных членов грузинского правительства, а от самих грузин.



«Наш четкий посыл заключается в том, что мы поддерживаем Грузию, все зависит от грузин, а не от Кремля или отдельных членов грузинского правительства, а от народа Грузии, они должны решить. Мы видим, чего хочет грузинский народ, он сейчас на улицах, и мы его поддерживаем. Санкции – это крайняя мера, в случае необходимости санкции будут приняты. Но мы надеемся, что нынешнее правительство осознать, что лучший способ избежать санкций — это принять во внимание волю грузинского народа, который хочет Европы», — заявил Тобиас Кремар.





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