

Евродепутаты поддержали президента Грузии в стремлении вернуть Грузию на европейский путь

12.12.2024 16:53





Президент Грузии встретилась с делегацией Европарламента, находящейся с визитом в Тбилиси. По её завершении евродепутаты заявили журналистам о поддержке Саломе Зурабишвили в её европейских устремлениях.



«Это решающий момент для грузинского народа. Мы полностью поддерживаем президента Саломе Зурабишвили в ее стремлении вернуть Грузию на европейский путь», — написала в соцсети Х Раса Юкнявичяне.



О том, что многие европарламентарии не признают прошедших в Грузии парламентских выборов, заявил Михал Щерба.



«Прежде всего, мы здесь ради грузинского народа, который протестует на улицах не только в Тбилиси, но и в других городах, потому что хочет будущего Грузии в Европейском Союзе.



Грузия получила статус страны-кандидата при определенных условиях. Одним из них были свободные и честные выборы, и надо сказать, что эти выборы не были свободными и честными. Поэтому мы просим власти Грузии провести повторно эти выборы при определенных условиях и по тем стандартам, которые мы уважаем в Европейском Союзе.



Во-вторых, президент является единственной властью в государстве, обладающей полной легитимностью. Мы должны сотрудничать с ней, чтобы этот грузинский путь в Евросоюз продолжился», — заявил Щерба.



Депутат Европарламента Тобиас Кремер, заявляет, что в случае, если власти Грузии продолжат подрывать демократические стандарты в стране их ждут санкции:



«Правительство должно понять, что лучший способ избежать санкций – это учитывать волю грузинского народа.



Санкции всегда являются крайней мерой. Важно, чтобы грузинский народ мог определить свое будущее, для нас это очень ясно. Европейцы часто говорят: дорога в Европу – это ворота к свободе. Грузины могут решать, куда идти, поэтому мы здесь.



Если силы в Грузии, которые подрывают возможности людей, демократические стандарты и если продолжат в том же духе, то наш протест будет выражаться в различных мерах. Наш четкий сигнал – поддержка грузинского народа», — заявил Тобиас Кремер.





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