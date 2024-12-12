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Гарибашвили появился в эфире телекомпании «Рустави 2»
12.12.2024 17:23
Мы видели, как пытались поджечь здание парламента Грузии – я вспоминаю годы своего детства, ужасный период, когда по зданию парламента били пушками и стреляли из автоматов, сегодня, фактически, то же самое, - заявил в интервью телеканалу «Рустави 2» председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили.
Он также выразил благодарность министру внутренних дел Грузии и сотрудникам полиции и отметил, что "они очень круто управляли указанными процессами".
По заявлению Гарибашвили, именно МВД и Служба государственной безопасности помогли избежать переворот и революцию в нашей стране.
"Для меня абсолютно неприемлемо насилие, которое видело все наше общество. Посмотрите, как нападали на наших героев -полицейских, бойцов спецназа, сотрудников патруля, кримполиции, пожарников-спасателей. Как пытались поджечь здание парламента. Во мне увиденные сцены вызвали те же ассоциации, что и в детстве.
Это абсолютно неприемлемо.
Мы хорошо знаем, что это их главная цель, которая у них в голове в течение всех этих 12 лет, - это возврат власти путем переворота. Вот, этих фашистских сил.
Я надеюсь, что все это пройдет. На все, так сказать, вопросы, будет дан ответ. Нашему народу нужно успокоиться, объединиться вокруг общих целей," – заявил Гарибашвили.
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