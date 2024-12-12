

Кто избирает президента Грузии - состав избирательной коллегии

12.12.2024 17:31





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии утвердила состав избирательной коллегии, которая 14 декабря выберет президента страны.



Напомним, что действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция считают парламент нелегитимным и не собираются признавать, в том числе, президента, которого выберут представители правящей «Грузинской мечты».



В избирательную коллегию входят:



- 150 депутатов парламента Грузии,

- 21 член Верховного совета Аджарской Автономной Республики,

- 20 членов Верховного совета Абхазской Автономной Республики,

- 109 членов представительных органов местного самоуправления (сакребуло).



Несмотря на бойкот со стороны оппозиции, в составе избирательной коллегии формально числится 61 депутат парламента от четырех оппозиционных партий, которые, по данным ЦИК, преодолели избирательный барьер.



Квоту от сакребуло, которой оппозиция не воспользовалась, полностью заняли представители «Грузинской мечты».



Таким образом, у правящей партии в коллегии 211 представителей: 89 депутатов парламента, 109 членов сакребуло и 13 депутатов Верховного совета Аджарии. Это количество уже достаточно как для проведения голосования, так и для избрания президента.



Единственный кандидат на пост главы государства – ветеран футбола Михаил Кавелашвили, представленный почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.



Грузинская служба Радио Свобода опубликовала изображение бюллетеня с единственным кандидатом, который будет использоваться в день голосования, а также фотографию урны для голосования.



«Грузинская мечта» объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря текущего года. Саломе Зурабишвили же говорит, что её мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

В первоначально утвержденный список коллегии входили Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе и другие представители «Мечты», которые отказались от депутатских мандатов. Их места заняли другие представители правящей партии.





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