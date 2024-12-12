

Парламент Грузии поддержал разделение министерства культура и спорта

12.12.2024 17:49





Парламент Грузии в третьем чтении утвердил внесение поправок в Закон Грузии «О порядке структуры, полномочий и деятельности правительства Грузии», с сопутствующим законопроектом.



Согласно принятому проекту, с 1 января 2025 года к исполнительной власти добавятся два министерства – министерство культуры и министерство спорта. Министерство культуры станет правопреемником действующего министерства культуры и спорта по вопросам осуществления культурной политики, а министерство спорта будет осуществлять полномочия в соответствующем отраслевом направлении.



Законопроект был принять 87 голосами, единогласно.





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