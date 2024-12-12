

Главная елка Тбилиси будет зажжена 14 декабря

12.12.2024 18:06





Главная елка столицы будет зажжена в субботу, 14 декабря, сообщил мэр Тбилиси. В этот же день по всему городу будет включено новогоднее освещение заявил Каха Каладзе в распространенном в соцсети видеообращении.



«Как вы знаете, в столице началась подготовка к празднику, которая фактически находится на завершающей стадии. Новогодние гирлянды установлены на всех центральных проспектах, кроме Руствели.



Что касается проспекта Руставели, то работы по его оформлению иллюминацией начнутся чуть позже. Хочу проинформировать население нашей страны, что главная елка столицы будет зажжена в субботу.



Хочу вам сказать, что Тбилиси и дальше будет оставаться самым волшебным, красивым, украшенным к Новому году городом, где люди, наши дети, будут испытывать ощущение счастья и радости. Конечно, дети увидят настоящий праздник и весело проведут время, для этого будут созданы все условия.



К сожалению, как внутри страны, так и за ее пределами есть определенные силы, которые последние несколько дней пытаются внести в страну волнения. Однако я хотел бы обратиться к вам, гражданам нашей страны, и сказать, что обязательно будет мир, развитие и будут предприняты все шаги на пути евроинтеграции нашей страны. Итак, давайте вместе зажжем главную ёлку столицы и подумаем о победах нашей Родины», — сказал Каладзе.





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