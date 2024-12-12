

Гарибашвили опроверг слухи о своей госпитализации после драки с членами «Грузинской мечты»

12.12.2024 18:10





Председатель «Грузинской мечты», экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию о своем уходе из правящей партии.



«В СМИ распространилась информация, будто бы я в знак протеста покинул партию власти, отделился от команды, что-то там опротестовал во время кризиса, на фоне, когда наша страна стоит перед очень большим вызовом. Это абсурд. Тот, кто меня знает, и, наверное, все знают, что это не мой подчерк. У меня есть свои правила, принципы», — заявил Гарибашвили в комментарии провластному телеканалу «Рустави 2».



Слухи об уходе политика из партии появились еще неделю назад. Их подкрепила информация об увольнении первого замминистра обороны Грузии Левана Николеишвили. Он считался кадром Гарибашвили.



Но правящая партия сделала опровержение. Короткое заявление от имени Гарибашвили разместили на странице ГМ в Facebook.



Сам Гарибашвили на публике не появлялся, комментариев СМИ он не давал. Это породило подозрения в том, что уход политика из партии лишь временно «затормозили».



Эту версию «подогрел» другой бывший премьер ГМ, перешедший в оппозицию Георгий Гахария. В эфире TV Pirveli он заявил, что партия власти переживает невиданный до сих пор раскол, а споры между членами команды дошли до рукопашной драки. Журналисты намекнули, что в драке мог пострадать Гарибашвили. Бывший финансист Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили утверждает, что на этой неделе Гарибашвили обращался к травматологу одной из тбилисских клиник.



«Я хотел бы отозваться на ту абсурдную, отвратительную ложь, которая была озвучена одним ничтожеством, предателем Бачиашвили и подобным ему предателем Гахария. Знаете, мне неудобно… У каждого человека может возникнуть необходимость обращения к врачу. Я получил очень легкую травму во время тренировки и их-за этого раздули такой скандал и омерзительную, оскорбительную ложь», — заявил председатель партии власти.



Источник: Новости - Грузия

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