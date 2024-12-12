

АМЮГ критикует новые законодательные изменения и предупреждает об упадке демократии

12.12.2024 18:15





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) резко раскритиковала недавние законодательные изменения, предложенные «Грузинской мечтой», предупредив, что они могут подорвать демократические принципы и свести на нет жизненно важные реформы, направленные на обеспечение справедливого представительства и защиту прав граждан.



«11 декабря 2024 года, в 14-й день проевропейского протеста, в условиях, когда в стране массово нарушаются права человека, в самопровозглашенном Парламенте «Грузинская мечта» одновременно инициировала изменения недемократического и репрессивного содержания в нескольких законах», — говорится в заявлении АМЮГ. «Авторы просили их рассмотреть и принять в ускоренном или упрощенном порядке и уже поддержали это в первом чтении. Вероятно, до конца осенней сессии Парламент планирует принять их также во втором и третьем чтениях».



Избирательное законодательство

АМЮГ заявляет, что «Грузинская мечта» пытается адаптировать избирательное законодательство к узким партийным интересам, целью чего является «создание недобросовестного преимущества на выборах в местное самоуправление 2025 года». Согласно изменениям, мажоритарная составляющая в местных советах вновь увеличивается к выборам местного самоуправления и возвращается к отметке 2017 года.



«Это происходит в условиях, когда минимальный 40-процентный избирательный барьер для избрания мажоритарных членов Сакребуло и возможность назначения второго тура уже отменены изменением, принятым в однопартийном порядке весной 2024 года. Избранным членом Сакребуло будет считаться кандидат, набравший наибольшее количество действительных голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводимых в соответствующем мажоритарном избирательном округе», — говорится в заявлении организации.



В результате изменений с 2025 года соотношение членов Сакребуло, избираемых по пропорционально-мажоритарной системе на выборах местных представительных органов в самоуправляющихся городах (кроме Тбилиси) будет составлять в пропорции 3/2 (вместо 4/1), а в Тбилиси – 1/1 (вместо 4/1). В остальных муниципалитетах число членов Сакребуло, избираемых по пропорциональной системе, составит 15, а мажоритарные члены будут избираться на основе относительного большинства (вместо 2/1), без избирательного порога и, соответственно, возможности назначения второго тура. Кроме того, порог для членов, избранных по пропорциональной избирательной системе, был увеличен и установлен на уровне 4% (вместо 3% и 2,5% в Тбилиси).



АМЮГ заявляет, что правовая база, возникшая в результате изменений, не может обеспечить пропорциональное отражение воли избирателей в мандатах и значительно увеличит количество потерянных голосов избирателей. «Субъект, имеющий наибольшую поддержку, получит неоправданное преимущество, а его кандидату будет предоставлена возможность занять должность мажоритарного депутата Сакребуло, несмотря на негативное отношение большинства избирателей», — отмечают в организации.



Закон о публичной службе

АМЮГ также обратила внимание на изменения в Законе о публичной службе, что вызвало протесты со стороны публичных служащих и общественности. Изменения упрощают процесс увольнения неугодных «Грузинской мечте» публичных служащих. По мнению АМЮГ, с законодательными изменениями ослабляются механизмы защиты прав публичных служащих и возрастает риск политизации публичной службы. Согласно действующей редакции закона, в случае реорганизации государственного учреждения в результате сокращения штатов служащий может быть переведен на должность, равную или ниже. С новыми изменениями это право отменено. Кроме того, ослаблен судебный контроль за результатами конкурса. В частности, если суд удовлетворит жалобу, уволенный не может быть восстановлен на работе и получает только выходное пособие/компенсацию за три месяца. В АМЮГ выразили обеспокоенность тем, что глава учреждения уполномочен менять оценки, что увеличивает риск политизации. «Изменения способствуют усилению уже существующего давления на публичных служащих и ослаблению механизмов защиты прав», — отмечают в организации.



Закон о полиции

Еще одна важная озабоченность, выраженная организацией, касается изменений в Законе о полиции, который предусматривает возможность назначения людей в ряды полиции без проведения конкурса. Хотя поправки призваны удовлетворить конкретные потребности военизированных полицейских подразделений, они дают министру широкие полномочия по распространению правила внеконкурсного назначения на любое структурное подразделение. «Это создает риск того, что норма будет использована для политизации полиции», — говорит АМЮГ. Организация подчеркивает растущую тенденцию использования полиции в политических целях, включая жестокое подавление протестов, и предупреждает, что изменения могут быть использованы для облегчения набора полицейских кадрами, проводящими жестокую государственную политику.



Закон о собраниях и манифестациях

АМЮГ также раскритиковала законодательные изменения, инициированные в Законе «О собраниях и манифестациях», который запрещает протестующим использовать маски и некоторые технические средства. Ссылаясь на различные международные нормы в области прав человека, АМЮГ утверждает, что такие непропорциональные ограничения нарушают право на свободу собраний и выражения мнений, особенно в свете подавления правительством мирных протестов. АМЮГ говорит, что закон будет эффективно запугивать протестующих и подавлять голоса оппозиции.



Закон о Специальной службе государственной охраны

В АМЮГ заявляют, что продолжение и поддержание государственной охраны президента Грузии, премьер-министра Грузии, председателя Парламента Грузии с учетом поправок к Закону «О Специальной службе государственной охраны» «зависит от установления Конституционным судом нарушения статьи 48 Конституции Грузии». Данное изменение «явно демонстрирует персонификацию нормы закона, несмотря на то, что адресатами этой нормы являются и другие лица, а также президент. Учитывая тот факт, что в прошлом году Конституционный суд признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей 48-ю статью, а «Грузинская мечта» не смогла мобилизовать достаточное количество голосов в Парламенте для прекращения своих полномочий, это воспринимается как карательный механизм и ограничение института».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





