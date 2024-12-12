

Член парламента Эстонии призывает Запад не признавать легитимность выборов президента Грузии

12.12.2024 18:59





Председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон призывает западные страны не признавать выборы президента Грузии, запланированные на 14 декабря, легитимными. В социальной сети X он написал:



«Западные страны должны объявить заранее, что не признают запланированное решение нелигитимного парламента Грузии избрать нового президента в субботу.



Единственным легитимным конституционным институтом Грузии является президент Саломе Зурабишвили. Для разрешения конституционного кризиса и избрания нового президента необходимо сначала организовать новые свободные и справедливые всеобщие выборы».





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