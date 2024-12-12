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Член парламента Эстонии призывает Запад не признавать легитимность выборов президента Грузии


12.12.2024   18:59


Председатель комитета по внешним связям парламента Эстонии Марко Михельсон призывает западные страны не признавать выборы президента Грузии, запланированные на 14 декабря, легитимными. В социальной сети X он написал:

«Западные страны должны объявить заранее, что не признают запланированное решение нелигитимного парламента Грузии избрать нового президента в субботу.

Единственным легитимным конституционным институтом Грузии является президент Саломе Зурабишвили. Для разрешения конституционного кризиса и избрания нового президента необходимо сначала организовать новые свободные и справедливые всеобщие выборы».


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