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Штрафы для участников акций протеста могут многократно вырасти 


12.12.2024   19:08


Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассматривает сейчас парламент, сообщает Ассоциация молодых юристов.

С 50 до 1000 лари может вырасти штраф за ущерб внешнему виду города, до 2000 лари — за неоднократное нарушение.

С 500 до 5 000 лари может вырасти штраф за нарушение норм собраний и демонстраций, а организаторы могут быть оштрафованы на 15 000 лари или лишены свободы в административном порядке.

Контекст. В декабре в парламент Грузии был внесен ряд законопроектов в связи с проходящими с 28 ноября масштабными акциями протеста — власти собираются запретить или ограничить использование пиротехники, лазерных указок и масок на акциях. По мнению Ассоциации молодых юристов, это ограничивает права и свободы демонстрантов.


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