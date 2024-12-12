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Штрафы для участников акций протеста могут многократно вырасти
12.12.2024 19:08
Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях рассматривает сейчас парламент, сообщает Ассоциация молодых юристов.
С 50 до 1000 лари может вырасти штраф за ущерб внешнему виду города, до 2000 лари — за неоднократное нарушение.
С 500 до 5 000 лари может вырасти штраф за нарушение норм собраний и демонстраций, а организаторы могут быть оштрафованы на 15 000 лари или лишены свободы в административном порядке.
Контекст. В декабре в парламент Грузии был внесен ряд законопроектов в связи с проходящими с 28 ноября масштабными акциями протеста — власти собираются запретить или ограничить использование пиротехники, лазерных указок и масок на акциях. По мнению Ассоциации молодых юристов, это ограничивает права и свободы демонстрантов.
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