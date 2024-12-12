

Профсоюзы против изменений в Закон о госслужбе

12.12.2024 19:10





Объединение профессиональных союзов Грузии выразило протест против изменений в Закон о государственной службе, обсуждаемых в парламенте в ускоренном порядке. Согласно заявлению, проект противоречит Соглашению о ассоциации с ЕС, которое обязывает Грузию соблюдать основные трудовые стандарты.



Изменения ухудшают защиту прав государственных служащих, нарушают международные и национальные стандарты. В частности, проект позволяет широкую интерпретацию реорганизации, что может привести к массовым увольнениям без защиты прав работников. Кроме того, сотрудники, уволенные в ходе реорганизации, не смогут обжаловать решения об увольнении, а компенсация составит только 3 месячных оклада.



Проект игнорирует участие профессиональных союзов и не учитывает обязательства Грузии по международным стандартам труда. В организации считают, что эти изменения ухудшают ситуацию в стране и угрожают не только трудовым правам, но и конституционным правам граждан.



Напомним, вчера в l чтении Парламент уже принял данные поправки в Закон о государственной службе





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