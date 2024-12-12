

В 2023 году убежище в странах ЕС просили 24 375 граждан Грузии

12.12.2024 19:37





Согласно отчету Еврокомиссии (седьмой отчет по механизму приостановки визового режима), в 2023 году с просьбой о предоставлении убежища в странах ЕС в соответствующие органы обратились 24 375 граждан Грузии.



Это больше, чем число соискателей убежища из государств Западных Балкан вместе взятых – в 2023 году прошение подали в общей сложности 25 715 граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии, Северной Македонии и Черногории. К примеру, из Черногории было всего 375 заявок.



Значительно меньше (в 4 раза!), чем из Грузии, было подано прошений и от граждан Молдовы – 5 945. От граждан 40-миллионной и объятой войны Украины также было меньше заявок – 16 145.



При этом в 2022 году соискателей убежища из Грузии было даже больше – 26 555 человек. Вместе с тем, в 2023-м количество граждан Грузии, незаконно пребывающих в странах-членах ЕС, увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом – 24 595 человек.





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