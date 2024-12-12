

Депутаты Европарламента встретились с президентом, оппозицией и ОГО в Тбилиси

12.12.2024 21:13





12 декабря делегация депутатов Европарламента провела закрытые встречи с президентом Грузии, представителями оппозиционных коалиций, НПО и СМИ. Они подчеркнули необходимость справедливых выборов и более активного участия ЕС. Депутаты Европарламента также потребовали проведения новых выборов, поскольку октябрьские выборы, по их мнению, не были ни свободными, ни справедливыми. Депутаты Европарламента еще раз подтвердили свою приверженность европейскому будущему Грузии.



Накануне визита, 11 декабря, депутат Европарламента Раса Юкнявичене, находившаяся с визитом в Грузии, написала в социальной сети, что визит депутатов Европарламента направлен на «выражение солидарности с грузинами, борющимися за европейское будущее». Она также заявила, что делегация Европарламента встретится с президентом Грузии, организациями гражданского общества и представителями СМИ.



Хотя детали переговоров неизвестны, эти встречи подчеркивают внимание, которое Грузия получает от Запада в условиях глубокого политического кризиса.



Некоторые депутаты Европарламента высказали свое мнение после встречи с президентом Зурабишвили. Михаль Щерба заявил, что Грузии был предоставлен статус страны-кандидата при определенных условиях, одним из которых было проведение свободных и справедливых выборов, и «надо сказать, что эти выборы не были свободными и справедливыми». !Поэтому мы просим власти Грузии провести эти выборы с самого начала при определенных условиях и в соответствии с нормами, которые мы уважаем в Евросоюзе», — сказал он.



Раса Юкнявичене заявила, что «мы здесь как миссия по установлению фактов, чтобы увидеть ситуацию на месте, и, конечно, наши встречи очень важны для принятия правильных выводов». Она также сказала, что хочет, чтобы «ЕС действовал, был более активным и более поддерживал» Грузию. «Мы здесь не для того, чтобы поддерживать какую-то конкретную политическую партию, а для того, чтобы поддержать Грузию как государство, которое сейчас находится в очень важном и решающем моменте», — заявила европейский парламентарий.



В состав делегации входят:



Раса Юкнявичене, Литва, Европейская народная партия (ЕНП);

Михаль Щерба, Польша, Европейская народная партия (ЕНП);

Натали Луазо, Франция, «Обнови Европу» (Renew Europe);

Бернар Гетта, Франция, «Обнови Европу» (Renew Europe);

Тобиас Кремер, Германия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов;

Ренье ван Ланшот, Нидерланды, Зелёные/Европейский свободный альянс.



После встречи с делегацией комментарии дали и представители неправительственных организаций. Руководитель НПО «Справедливые выборы» Нино Долидзе заявила: «очень важно, что депутаты Европарламента приехали в Грузию. Они выражают свою озабоченность и подтверждают свою поддержку грузинскому народу ради нашего демократического развития и европейского будущего». По ее словам, делегация была проинформирована о нарушениях прав человека и текущих событиях в Грузии.



Помимо делегации Европарламента Грузию посещает депутат шведского парламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы Густав Гетберг. 11 декабря он выступил с заявлением: «Недавно я прибыл в Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку грузинскому народу, его европейским устремлениям и его праву на мирный протест». Он также написал на X: «Грузия — это Европа, а Европа — это Грузия — и ни один олигарх не сможет изменить этот важный факт».





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