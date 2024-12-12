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В Грузии создали соцсеть для участников проевропейских протестов


12.12.2024   21:47


В Грузии создали социальную сеть для участников проевропейских протестных акций.

Приложение под названием MNT представил разработчик Ника Шелия.

«Создана грузинская социальная сеть, которая поможет гражданам на акциях получать прямую информацию о событиях у парламента или на других локациях», — пишет Шелия на LinkedIn.

По его словам, MNT поможет «отфильтровать российских/китайских ботов», которые в Facebook, TikTok или X проводят дезинформационные кампании о митингах. Пользователи смогут загружать в соцсеть фото и видео только с тех локаций, где они находятся и только со смартфонов.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Одновременно код приложения полностью открыт. По словам Шелия, каждый может внести свой вклад в совершенствование MNT.


Источник: Новости - Грузия
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