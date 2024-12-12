

В Грузии создали соцсеть для участников проевропейских протестов

12.12.2024 21:47









Приложение под названием



«Создана грузинская социальная сеть, которая поможет гражданам на акциях получать прямую информацию о событиях у парламента или на других локациях», — пишет Шелия на LinkedIn.



По его словам, MNT поможет «отфильтровать российских/китайских ботов», которые в Facebook, TikTok или X проводят дезинформационные кампании о митингах. Пользователи смогут загружать в соцсеть фото и видео только с тех локаций, где они находятся и только со смартфонов.



Приложение доступно для скачивания в Google Play.



Одновременно код приложения полностью открыт. По словам Шелия, каждый может внести свой вклад в совершенствование MNT. В Грузии создали социальную сеть для участников проевропейских протестных акций.Приложение под названием MNT представил разработчик Ника Шелия.«Создана грузинская социальная сеть, которая поможет гражданам на акциях получать прямую информацию о событиях у парламента или на других локациях», — пишет Шелия на LinkedIn.По его словам, MNT поможет «отфильтровать российских/китайских ботов», которые в Facebook, TikTok или X проводят дезинформационные кампании о митингах. Пользователи смогут загружать в соцсеть фото и видео только с тех локаций, где они находятся и только со смартфонов.Приложение доступно для скачивания в App Store Одновременно код приложения полностью открыт. По словам Шелия, каждый может внести свой вклад в совершенствование MNT.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





