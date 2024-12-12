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Депутат Палаты общин Великобритании призвал начать расследование в отношении владельца TV Imedi


12.12.2024   21:51


Депутат Палаты общин Великобритании Блэр Макдугалл призвал начать расследование в отношении компании Hunnewell Partners, которая владеет грузинским проправительственным телеканалом TV Imedi.

Этот телеканал, по мнению депутата, является основным инструментом пропаганды действующего правительства Грузии.

Макдугалл обратился к лидеру Палаты общин Люси Поуэлл с предложением выделить время для дебатов, чтобы обсудить возможность расследования деятельности компании со стороны Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Он подчеркнул, что действия компании способствуют распространению российской пропаганды и подстрекают к насилию против мирных протестующих в Грузии.

В ответ Поуэлл отметила, что британское правительство продолжит осуждать насильственные действия грузинских властей и защищать демократические нормы. Она также подчеркнула важность обсуждения влияния таких компаний, как Hunnewell Partners.


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