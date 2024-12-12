|
|
|
Депутат Палаты общин Великобритании призвал начать расследование в отношении владельца TV Imedi
12.12.2024 21:51
Депутат Палаты общин Великобритании Блэр Макдугалл призвал начать расследование в отношении компании Hunnewell Partners, которая владеет грузинским проправительственным телеканалом TV Imedi.
Этот телеканал, по мнению депутата, является основным инструментом пропаганды действующего правительства Грузии.
Макдугалл обратился к лидеру Палаты общин Люси Поуэлл с предложением выделить время для дебатов, чтобы обсудить возможность расследования деятельности компании со стороны Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Он подчеркнул, что действия компании способствуют распространению российской пропаганды и подстрекают к насилию против мирных протестующих в Грузии.
В ответ Поуэлл отметила, что британское правительство продолжит осуждать насильственные действия грузинских властей и защищать демократические нормы. Она также подчеркнула важность обсуждения влияния таких компаний, как Hunnewell Partners.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна