

Оппозиция нашла традиционный ответ на запрет использования масок во время акций

12.12.2024 22:24





Законодательной инициативе правящей партии, запрещающей участникам акций использовать маски и закрывать лицо, оппозиция отвечает грузинскими традициями.



TV Pirveli сообщает, что законопроект принят уже во втором чтении Парламентом Грузии.



Как заявляет лидер коалиции "Сильная Грузия" Ана Долидзе, вместо масок будем носить кабалахи.



«В парламенте Грузии представлен законопроект, целью которого является запрет на использование масок. Это часть российской повестки, но нам это не помешает. Мы противопоставим этому национальную боевую одежду, которая использовалась в Грузии именно против русских оккупантов. Кабалахи — это национальная одежда, которую грузины носили в течение многих лет в борьбе с оккупантом. Поэтому мы будем использовать кабалахи — это прекрасное средство защиты», — заявила Долидзе.







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