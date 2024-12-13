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Макрон: Хочу повторно заявить о своей поддержке в отношении защитников европейского пути в Грузии
13.12.2024 00:01
Президент Франции Эмманюэель Макрон выразил глубокое сожаление в связи с "вызывающими обеспокоенность заявлениями" главы правительства и "изменой европейскому пути". По словам Макрона, это абсолютно противоположно тому, что они говорили своим избирателям во время кампании.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском президент Франции повторно заявил о своей поддержке в отношении защитников европейского пути в Грузии.
"Понятно, что Россия наращивает свои информационные атаки и влияние почти везде в Европе. Жертвой таких атак стала Молдова, и я приветствую переизбрание Майи Санду на новый срок. К счастью, мы использовали инструменты кибербезопасности, помогли в борьбе с дезинформацией, но мы должны увеличить усилия в отношении этих стран.
Очевидно, что Грузия стала жертвой очень ясной манипуляционной атаки, и я хочу повторно заявить о нашей поддержке в отношении защитников европейского пути в Грузии", - заявил Макрон.
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