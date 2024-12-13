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Депутаты Европарламента присоединились к акции на проспекте Руставели


13.12.2024   00:06


Акция протеста продолжается на проспекте Руставели, возле здания парламента. К митингу присоединились недавно прибывшие в Грузию европейские парламентарии, в том числе Раса Юкнявичене, Михал Щерба, Тобиас Кремер, Сергей Лагодинский.

Граждане приветствовали депутатов Европарламента аплодисментами. Депутаты размахивали на митинге флагами Евросоюза и Грузии.

Уже 15-й день участники митинга, собравшиеся на проспекте Руставели, протестуют против решения «Грузинской мечты» от 28 ноября и требуют проведения новых выборов. Участники митинга также требуют освобождения задержанных на митингах лиц.


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