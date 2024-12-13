

Михаэль Рот: Переговоры Макрона с Иванишвили ни к чему не привели

13.12.2024 00:11





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот прокомментировал телефонный разговор почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и президента Франции Эммануэля Макрона.



«Переговоры президента Макрона с олигархом Иванишвили, очевидно, ни к чему не привели. Для разнообразия европейский лидер мог бы посетить проевропейски настроенных грузин, чтобы выразить солидарность и поддержку. Все внимание на Грузию!», — пишет Михаэль Рот в соцсети X.



По инициативе президента Франции 11 декабря состоялся телефонный разговор между почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Также официальная информация о разговоре была размещена на сайте Елисейского дворца.







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