|
|
|
Михаэль Рот: Переговоры Макрона с Иванишвили ни к чему не привели
13.12.2024 00:11
Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот прокомментировал телефонный разговор почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Переговоры президента Макрона с олигархом Иванишвили, очевидно, ни к чему не привели. Для разнообразия европейский лидер мог бы посетить проевропейски настроенных грузин, чтобы выразить солидарность и поддержку. Все внимание на Грузию!», — пишет Михаэль Рот в соцсети X.
По инициативе президента Франции 11 декабря состоялся телефонный разговор между почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Также официальная информация о разговоре была размещена на сайте Елисейского дворца.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна