

Глава МИД Дании о ситуации в Грузии: Безнаказанности необходимо положить конец

13.12.2024 00:13





«Необходимы срочные международные действия, чтобы остановить жестокое насилие в отношении грузинских демонстрантов и журналистов», — пишет в соцсети X министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен.



Как пишет Ларс Локк Расмуссен, безнаказанности необходимо положить конец.



«Безнаказанности необходимо положить конец, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Дания работает с партнерами над конкретными мерами», — написал министр иностранных дел Дании.







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