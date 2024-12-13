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Глава МИД Дании о ситуации в Грузии: Безнаказанности необходимо положить конец
13.12.2024 00:13
«Необходимы срочные международные действия, чтобы остановить жестокое насилие в отношении грузинских демонстрантов и журналистов», — пишет в соцсети X министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен.
Как пишет Ларс Локк Расмуссен, безнаказанности необходимо положить конец.
«Безнаказанности необходимо положить конец, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Дания работает с партнерами над конкретными мерами», — написал министр иностранных дел Дании.
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