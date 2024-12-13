

Отставной генерал: Даже когда в тебя стреляют из пулеметов ты не имеешь права их бить и унижать

13.12.2024 10:44





Генерал-майор в отставке Вахтанг Капанадзе комментирует акции протеста продолжающиеся вот уже 16 дней по всей Грузии. Действия силовиков против демонстрантов нарушают любые законы, считает отставной военнослужащий:



«Не то, что стрельба из пиротехники, даже когда в тебя стреляют из пулеметов, или с самолета сбрасывают бомбы, и ты кого-то захватываешь, ты не имеешь права его бить и унижать, причинять ему вред, это нарушение закона войны, за чем мы наблюдаем прямо сейчас на улицах Тбилиси» — сказал Капанадзе в интервью информационному интернет-агентству «Батумелеби».



Военнослужащий в отставке напоминает, что даже в 2008 году грузинская сторона не избивала пленных врагов и не унижала их:



«Когда в 2008 году российский пилот разбился, его кто-нибудь избил? Его вылечили и отправили обратно? Вот почему у нас есть Анцухелидзе. У русских или осетин нет Анцухелидзе. Наши никого не забивали до смерти», — заявил отставной генерал.



При этом Вахтанг Капанадзе выражает беспокойство по поводу того, что действующие офицеры хранят молчание.



Источник: СОВА

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