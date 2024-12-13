

Молдова объявляет чрезвычайное положение из-за угрозы прекращения поступления российского газа

13.12.2024 11:31





Парламент Молдовы поддержал введение 60-дневного чрезвычайного положения в связи с ожидаемым отключением российского газа, сообщает Euroactive.



По данным издания, режим ЧП в стране будет действовать с 16 декабря.



Просьбу премьер-министра Дорина Речана о введении чрезвычайного положения поддержали 56 членов парламента, состоящего из 101 места. Целью решения является обеспечение поставок природного газа в регион Молдовы Приднестровье. Объявление чрезвычайного положения позволяет правительству быстро отреагировать и ограничить экспорт энергии.



По мнению премьера Молдовы, голосование было необходимым шагом, чтобы положить конец «газовому шантажу» Москвы.



« Владимир Путин хочет оставить население Приднестровья без газа и электроэнергии и сделать заложниками. Москва делает это для дестабилизации ситуации в Молдове. Пусть эта зима будет последней в истории страны, когда мы можем подвергнуться энергетическому шантажу», - заявил премьер.



Молдова получает российский природный газ через Украину, которая заявила, что не будет продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», срок действия которого истекает 31 декабря. Молдова получает из России около 2 миллиардов кубометров газа в год. С 2022 года Приднестровье и центральное правительство страны договорились, что весь получаемый Молдовой российский газ будет перенаправляться в Приднестровье.



По мнению Дорина Речана, вопрос транзита через Украину является искусственной проблемой, поскольку российский газ может поставляться и по другим маршрутам. Однако поставки могут оказаться под вопросом, поскольку продолжение поставок по альтернативным маршрутам "Газпром" связал с обязательствами Молдовы погасить старый долг, который, по подсчетам России, составляет 709 млн. долларов.





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