

США вводят визовые ограничения для 20 граждан Грузии

13.12.2024 11:33





Госдепартамент США ввел визовые ограничения для 20 граждан Грузии, в том числе министров, парламентариев, правоохранителей и представителей служб безопасности, говорится в заявлении Госдепартамента.



«Госдепартамент объявляет о дополнительных действиях в рамках своей политики ограничения виз, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность или соучаствует в подрыве демократии в Грузии. Сегодняшнее действие коснется около двадцати человек, включая лиц, которые служат министрами правительства и в парламенте, официальных лиц правоохранительных органов и структур безопасности, а также частных лиц», - говорится в заявлении.



По заявлению Госдепа, США решительно осуждают исходящее со стороны «Грузинской мечты» продолжающееся, жестокое и неоправданное насилие в отношении граждан Грузии, в том числе протестующих, представителей СМИ, правозащитников и деятелей оппозиции.



««Грузинская мечта» свернула с пути евроатлантического будущего Грузии, которого в большинстве желает грузинский народ и которое предусматривает конституция Грузии. Мы стремимся обеспечить, чтобы высокопоставленные должностные лица, ответственные за подрыв демократии, подвергались визовым ограничениям. Мы готовим дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответу тех, кто подрывает демократию в Грузии. Вместе с народом Грузии мы стремимся видеть сильную, процветающую и демократическую Грузию, прочно интегрированную в евроатлантическое сообщество. Наши сегодняшние действия показывают решение США и добавляются к ранее объявленным мерам, которые затронули более 100 лиц, связанных с «Грузинской мечтой», и членов их семей», - отмечается в заявлении.





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