

Папуашвили: Выборы президента пройдут 14 декабря с 09:00 до 14:00

13.12.2024 12:31





Председатель парламента Шалва Папуашвили разъясняет процедуру выборов президента, которые состоятся 14 декабря.



По его словам, в коллегии выборщиков у «Грузинской мечты» 211 членов.



«Впервые в нашей истории президентские выборы пройдут непрямым путем, что приблизительно похоже на американский, немецкий порядок избрания президента, где президента выбирает коллегия выборщиков. Коллегия состоит из 300 членов, из которых 150 являются членами парламента Грузии, а остальные 150 комплектуются по следующему принципу: все 21 член Верховного совета Аджарии, все 20 членов Верховного совета Абхазии и 109 членов-представителей сакребуло, которые распределяются пропорционально результатам предыдущих выборов.



Из этих 300 членов на сегодняшний день у «Грузинской мечты» 211 членов; у партии «Ахали» 20 членов; «Национальное движение» - 20 членов; у «Лело» - 15 членов, у партии Гахария - 14 членов; 20 членов - от Верховного совета Абхазии, поскольку выборы не проводятся, там партийной принадлежности нет. Соответственно, у «Грузинской мечты» в коллегии выборщиков 211 членов из 300, а у оппозиции в сумме 69 членов.



Из 300 членов 109 - от сакребуло, которые были распределены ЦИК согласно квотам - 54 из 109 членов были от "Грузинской мечты", 55 - от различных оппозиционных партий, которые не освоили эти квоты и не представили своих представителей от сакребуло. Поэтому в соответствии с законодательством эти квоты были перераспледены другой партии, и «Грузинская мечта» освоила эти квоты. На завтрашних выборах 69 членов избирательной коллегии от оппозиции, в том числе избранные оппозиционные члены парламента Грузии.



Что касается процедуры, то выборы пройдут в течение 5 часов с 09:00 до 14:00. Выборы проведет ЦИК. В зале заседаний будет организован избирательный участок. Будут голосовать делегаты. Голосование открытое и поименное, а не тайное. Выборы завершатся в 14:00. Затем уже ЦИК проведет заседание, которое также будет передаваться публично. Этот процесс будет транслироваться. На заседании ЦИК будут подсчитаны результаты и будет объявлен окончательный результат. Завтра для СМИ будет особый режим. Для СМИ завтра будет специальная аккредитация. Поэтому прошу все медиа, в том числе зарубежные, которые заинтересованы наблюдать за процессом, связаться с аппаратом для получения специального пропуска. Годовая аккредитация действовать не будет, будет специальная аккредитация», - сказал Шалва Папуашвили.





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