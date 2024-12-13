

Акубардия: санкции являются вспомогательным рычагом для достижения цели и возвращения страны в конституционное пространство

13.12.2024 12:42





«Важно две вещи: добиться признания нелегитимного парламента нелегитимным, что уже произошло, и введения санкций со стороны Запада в качестве рычага для поддержки европейских устремлений грузинского народа», — заявила член партии «Гахария за Грузию» Теона Акубардия.



По ее словам, во время принятия российского закона были введены визовые ограничения в отношении 100 человек, к которым позже добавились еще 20 человек.



«В этом списке уже указаны т.н министры нелегитимного правительства, т.н парламентарии, а также лица из органов безопасности и правоохранительных структур, которые используют методы пыток против народа. Таким образом, это прелюдия и начало. Те дополнительные визовые ограничения, которые уже введены в отношении т.н правительства и т.н парламента Иванишвили, являются только началом. В заявлении также упоминается, что процесс санкций разрабатывается, и эти санкции стали возможны благодаря грузинскому народу, который в течение двух недель защищает Конституцию страны, несмотря на угрозу жизни, создаваемую Иванишвили», — заявила Теона Акубардия.



По её словам, важно было добиться двух вещей: признания нелегитимного парламента нелегитимным, что уже произошло, и введения санкций со стороны Запада в качестве рычага для поддержки европейских устремлений грузинского народа.



«Соответственно, санкции, конечно, окажут влияние, особенно если они направлены на тех, кто несет ответственность и организует действия против собственного народа, используя методы пыток. Это вспомогательный рычаг, наряду с продолжением мирного протеста, который поможет достичь цели — вернуть страну в конституционное русло через новые выборы», — подчеркнула Акубардия.



Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении около 20 граждан Грузии, включая министров, депутатов парламента, представителей правоохранительных органов, служб безопасности и частных лиц.







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