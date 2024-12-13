

Иванишвили вновь назначил «Силу народа» оппозицией

13.12.2024 13:48





«Сила народа» приняла решение выйти из парламентского большинства», — заявил исполнительный секретарь партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили.



По его словам, «Сила народа» станет основой для существования в Грузии здоровой оппозиции.



«К сожалению, помимо всех других проблем, в стране существует и такая проблема, что фактически нет оппозиции, нет той здоровой силы, которая должна выполнять свою роль, которую называют ролью оппозиции — дебатировать с властью ради развития страны, критиковать правительство ради прогресса. Мы хорошо видим, что радикальную оппозицию мы назвали оппозицией, но и это не помогло. Соответственно, сегодня в Грузии у нас есть власть, избранная народом, но, к сожалению, есть так называемая радикальная оппозиция, финансируемая иностранными силами. Исходя из этого, мы, политическая партия «Сила народа», приняли решение выйти из парламентского большинства и этим положить начало существованию в Грузии здоровой оппозиции. Мы покажем обществу в Грузии и за ее пределами, что, к сожалению, забыто, какой должна быть здоровая оппозиция — та политическая сила, которая находится в парламенте, но не во власти, однако должна трудиться во благо интересов Грузии.



Мы неоднократно заявляли, что у нас не было принципиальной несовместимости с «Грузинской мечтой». Речь идет о том, что есть вопросы, по которым, как мы заявляли в свое время, у нас были разные мнения. Также мы хотим напомнить обществу, что два с половиной года назад, когда мы покинули партию «Грузинская мечта», у многих возникали вопросы, насколько правильным было это решение. Оказалось, что это решение сработало, и очень сильно. Поэтому мы еще раз обещаем обществу, что партия «Сила народа» обязательно создаст ту политическую платформу, о которой мы говорили не раз, которая будет работать в режиме здоровой оппозиции», — заявил Гурам Мачарашвили.







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