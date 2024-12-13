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Гитанас Науседа: Визит в Грузию должен быть скоординирован на уровне Евросоюза


13.12.2024   14:14


«Визит в Грузию, охваченную политическим кризисом, должен быть скоординирован на уровне Евросоюза», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Прежде всего, это должно быть скоординировано на уровне ЕС, и сейчас формируется общая позиция», — сказал Науседа.

До этого президент Литвы заявил, что обсудит визит в Грузию вместе с лидерами стран Балтии и Польши.


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