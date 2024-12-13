

Каха Каладзе: Мне не приходило никакого уведомления о санкциях

13.12.2024 14:17





«Мы категорически против этого феодального подхода со стороны США. Грузинский народ не заслуживает такого отношения», — так мэр столицы Каха Каладзе прокомментировал введение визовых ограничений для 20 граждан Грузии со стороны Госдепартамента США.



По словам Кахи Каладзе, действующая администрация США пытается ухудшить отношения между двумя странами и завести их в тупик, однако он надеется, что новая администрация перезапустит и оздоровит эти отношения.



«Я уже не знаю, в который раз вводятся такие санкции. Факт в том, что действующая администрация делает все, чтобы ухудшить отношения и завести их в тупик. Мы очень надеемся, что будущая администрация сделает все возможное, чтобы перезапустить и оздоровить отношения. Такие заявления, которые основаны на лжи, наносят большой ущерб грузино-американским отношениям. То же самое происходит и со стороны европейских парламентариев. Люди видят реальность, что происходит в стране, какие процессы идут. Даже когда из Европы нам говорят, что белое — это черное, это приходится принимать как данность, что вредит и дискредитирует Евросоюз, Европу и конкретных высокопоставленных лиц, которые делают такие заявления.



Мы готовы к дружбе, партнерству и неоднократно доказывали это не только словами, но и конкретными действиями, что Грузия является надежным партнером. Мы знаем, что такое дружба, но все это должно быть взаимным», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, грузинский народ не заслуживает подобных заявлений и отношения со стороны США.



«Что касается финансовых санкций, повторю еще раз: действующая администрация, которой осталось всего около месяца, пытается навредить отношениям. Самое тяжелое то, что их заявления наполнены ложью и попытками ввести в заблуждение. Мы категорически против этого феодального подхода. Грузинский народ не заслуживает такого отношения», — отметил мэр Тбилиси.



На вопрос журналистов, входит ли он лично в санкционный список США, Каха Каладзе ответил: «Мне не приходило никакого уведомления о санкциях. Лично у меня на данном этапе нет никакого желания ехать в США или куда-либо».

Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении около 20 граждан Грузии, включая министров, депутатов парламента, представителей правоохранительных органов, служб безопасности и частных лиц.







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