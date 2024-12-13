

Спикер парламента Грузии обвинил США в «разрушении отношений с важным партнером»

13.12.2024 14:38





Спикер де-факто парламента Грузии прокомментировал визовые ограничения, введенные США против высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты». Шалва Папуашвили обвиняет администрацию президента Джо Байдена в ухудшении отношений с Грузией:



«Эта администрация проиграла выборы, ее мандат истекает, и тем не менее, от имени американского народа они разрушают отношения с таким важным партнером, как Грузия, и это, конечно, очень тревожно».



Более того, Папуашвили заявил, что в США демократия не лучше. И вспомнил времена Саакашвили, когда, несмотря на «фактическое уничтожение независимых СМИ и бизнес-рэкет на уровне государственной системы», Вашингтон не ввел никаких санкций.



«Из-за этих факторов позиция уходящей американской администрации непонятна и бессмысленна», — сказал Папуашвили.

Напомним, Госдепартамент США объявил о введении дополнительных мер в рамках политики визовых ограничений, запрещающей выдачу виз тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии.



Эти меры коснутся примерно двадцати человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, правоохранительных и охранных органов, а также частных лиц.







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