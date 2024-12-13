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Студенты провели акцию протеста у посольства Венгрии в Грузии
13.12.2024 15:08
Акция студентов у посольства Венгрии в Тбилиси. Выпускники и учащиеся Центрально-Европейского университета собрались у дипведомства с фотографиями граждан, пострадавших во время разгонов проевропейских акций.
Молодые люди требуют от правительства Орбана осудить развивающиеся события в Грузии – использование насильственных методов в отношении протестующих со стороны силовиков.
«Мы знаем позицию венгерского правительства во главе с Орбаном, но я надеюсь, что они не представляют венгерский народ. Когда мы учились в Венгрии, озвучивались совершенно другие ценности, и то, что происходит в Грузии – насилие, сфальсифицированные выборы и насильственный режим, поддерживаемый этим правительством, неприемлемо и несовместимо с тем, что я видел в Венгрии 20 лет назад.
Поэтому мы требуем, чтобы они встали на сторону грузинского народа и присоединились к санкциям», — цитирует одного из участников митинга телекомпания TV Pirveli.
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