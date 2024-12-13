

Спикер парламента Грузии назвал бессмысленными санкции от уходящей администрации Байдена

13.12.2024 15:24





Непонятным и бессмысленным назвал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили введение санкций против грузинских чиновников уходящей администрацией президента США Джо Байдена.



«Это администрация, которая проиграла выборы, их мандат истекает. Несмотря на это, они портят отношения американского народа с таким важным партнером как Грузия. Это заставляет задуматься», — заявил Папуашвили журналистам.



В сложившейся ситуации он считает «парадоксальным» то, что «именно эта администрация приговорила к многолетним срокам активистов, участвовавших в демонстрации у Капитолия» в 2021 году.



«Как видно, что прощается Юпитеру, не прощается быку. Нельзя, чтобы в одном случае демократия означала одно, а в другом – другое», — говорит Папуашвили.



Спикер парламента Грузии также напомнил, что переходная администрация США действовала в последние месяцы президентства Михаила Саакашвили, но тогда от демократов не было «не только санкций, но и однозначно критической позиции».



В четверг власти США ввели визовые санкции в отношении примерно 20 членов правительства и парламента Грузии, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц. Рестрикции стали частью ответа Вашингтона на решение «Грузинской мечты» заморозить переговоры о вступлении в ЕС и жестокие подавления протестных акций несогласных в Тбилиси.



Ранее США также объявили о приостановке стратегического партнерства с Грузиец. В Госдепартаменте подчеркнули, что готовят дополнительные меры, в том числе санкции.



В «Грузинской мечте» рассматривают все это как временные проблемы. Правительство рассчитывает, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа отношения Тбилиси и Вашингтона удасться «перезагрузить».





Источник: Новости - Грузия

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