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Бокучава: Завтра нелегитимный парламент изберет самозванного и нелегитимного президента


13.12.2024   15:45


Завтра устраивается своего рода политический цирк, где нелегитимный парламент изберет самозваного и нелегитимного т.н. президента, - заявила один из лидеров «Единства-Национального движения» Тина Бокучава.

По ее словам, главнокомандующим страны является Саломе Зурабишвили, которую избрал народ.

«Институт легитимного президента останется с Саломе Зурабишвили, которая является верховным главнокомандующим, избранным прямым голосованием, и единственным легитимным государственным институтом, который не захвачен российским режимом Иванишвили», - сказала Бокучава.

Вместе с другими членами партии она присутствовала в Тбилисском городском суде на процессе Давида Геденидзе, который был привлечен к административной ответственности.


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