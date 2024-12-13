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Бокучава: Завтра нелегитимный парламент изберет самозванного и нелегитимного президента
13.12.2024 15:45
Завтра устраивается своего рода политический цирк, где нелегитимный парламент изберет самозваного и нелегитимного т.н. президента, - заявила один из лидеров «Единства-Национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, главнокомандующим страны является Саломе Зурабишвили, которую избрал народ.
«Институт легитимного президента останется с Саломе Зурабишвили, которая является верховным главнокомандующим, избранным прямым голосованием, и единственным легитимным государственным институтом, который не захвачен российским режимом Иванишвили», - сказала Бокучава.
Вместе с другими членами партии она присутствовала в Тбилисском городском суде на процессе Давида Геденидзе, который был привлечен к административной ответственности.
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