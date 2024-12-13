

Спикер грузинского де-факто парламента осудил евродепутатов за поддержку протестующих

13.12.2024 16:23





Председатель парламента Грузии, легитимность которого не признает президент и оппозиция, называет попыткой «подлить масла в потухший огонь» визит делегации Европарламента в Грузию. Шалва Папуашвили осудил решение евродепутатов, прибывших в Тбилиси 12 декабря и поддержавших протестующих на акции в центре столицы:



«Обстановка на улице успокоилась, большинство агрессивных группировок обезврежена. Жизнь постепенно возвращается в привычный ритм. Всем придётся признать выбор грузинского народа, потому что он основан на абсолютной правде. На этом фоне мы видим ещё одну, и, надеюсь, последнюю попытку – визиты иностранных политиков, настроенных против Грузии, которые вновь приехали на проспект Руставели с целью подстрекательства».



Напомним, что члены Европарламента, которые прибыли в Грузию с визитом, посетили акцию протеста на проспекте Руставели 12 декабря. Протестующие встретили их овациями, поблагодарили за их позицию и поддержку грузинского народа.



До этого евродепутаты встретились с представителями оппозиции, неправительственного сектора и президентом.

В составе делегации Европарламента представители Литвы, Польши, Франции, Германии и Нидерландов.







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