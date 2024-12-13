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Страна находится на грани гражданской конфронтации - Харшиладзе
13.12.2024 16:28
Бывший первый заместитель министра обороны Грузии, учредитель «Центра стратегического анализа» Нодар Харшиладзе считает, что страна находится на грани гражданской конфронтации.
А также добавил, что эта война фактически уже идет, и ее ведет "Грузинская мечта" против своего собственного народа.
"Не проходит и дня, чтобы не применялась сила против активистов, это именно форма современной войны, её самая жестокая версия, война против своего народа.
Сегодня "Грузинская мечта" - это настоящая партия войны, она борется с молодежью, объявляет войну своему народу, идет на всё, лишь бы сохранить свои позиции.
Сегодняшний кризис и любые его осложнения лежат на их совести, и это их ответственность".
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