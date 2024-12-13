

Международные правозащитники призывают ЕС отреагировать на критическую ситуацию со свободой прессы в Грузии

13.12.2024 17:16





Международные организации, защищающие свободу СМИ, журналистов и права человека, 12 декабря опубликовали на имя руководителей институтов ЕС с просьбой отреагировать на насилие, применяемое властями Грузии в отношении представителей СМИ.



Адресатами письма являются президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; президент Европейского совета Антонио Коста; президент Европарламента Роберта Мецола; верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас.



Организации выражают «глубокую обеспокоенность» насилием на улицах Тбилиси, «прямой мишенью которого являются журналисты», и отмечают, что масштабы репрессий после 28 ноября являются «беспрецедентными». Они призывают лидеров ЕС «использовать все свое влияние, чтобы как можно скорее положить конец репрессиям против журналистов в Грузии».



Они отмечают, что «жестокие репрессии», осуществленные грузинскими властями, в результате которых пострадали более 90 работников СМИ, подавляющее большинство из которых являются критически настроенными СМИ, «не являются изолированным инцидентом, а частью быстрого ухудшения ситуации в свободе прессы, а также безнаказанности за целенаправленное насилие и преступления, совершенных против журналистов».



«В Грузии, стране-кандидате в члены ЕС, нельзя игнорировать сокращение демократических свобод и рост авторитаризма. ЕС должен твердо стоять на защите свободы прессы и гражданских свобод в Грузии», — говорится в письме. Организации просят лидеров ЕС «недвусмысленно и публично потребовать», чтобы Грузия выполнила следующие требования по свободе прессы:



• Обеспечить безопасную и благоприятную среду для всех журналистов и гарантировать, что они смогут беспрепятственно освещать протесты;

• Обеспечить безопасность всех журналистов, включая содействие в предоставлении оборудования для сбора новостей, защитного снаряжения и обучении технике безопасности;

• Обеспечить привлечение к ответственности всех лиц, ответственных за все преступления, совершенные против журналистов. Это должно включать в себя полностью прозрачное расследование и соответствующие санкции против всех причастных лиц.



«Призываем вас оказать эффективное давление на власти Грузии, чтобы они прекратили репрессии и обеспечили ответственность, которая может включать целенаправленные санкции, против тех, кто несет ответственность за нападения на журналистов. Кроме того, призываем вас публично потребовать от «Грузинской мечты» уважать право журналистов освещать происходящие действия, не опасаясь за свою безопасность», — говорится в письме.



Письмо подписали: Международный институт прессы (IPI); Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF); Европейская федерация журналистов (EFJ); Free Press Unlimited (FPU); OBC Transeuropa (OBCT); Статья 19 Европа; Фонд справедливости для журналистов (JFJ); Репортеры без границ (RSF); Европейский вещательный союз (EBU); Индекс цензуры; Международный ПЕН-центр.



Источник: Civil Georgia

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