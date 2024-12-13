

Европейские эксперты: призываем ЕС остановить «Грузинскую мечту» в продвижении к авторитаризму

13.12.2024 17:20





«Если ЕС сейчас не предпримет более решительных действий в отношении Грузии, союз потеряет всякий авторитет в своем соседстве», пишет группа европейских экспертов по внешней политике (Штефан Майстер, руководитель Центра изучения порядка и управления в Восточной Европе, России и Центральной Азии Германского общества внешней политики; Стивен Блокманс, старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики; Мари Дюмулен, директор программы «Расширенная Европа» Европейского совета по внешним отношениям и другие). Они отмечают, что расположение Грузии имеет решающее значение для любой политики соединения и транзита в направлении Каспийского моря и Центральной Азии.



«Грузия была одной из самых динамично развивающихся стран региона, пока правительство «Грузинской мечты» не подорвало процесс интеграции в ЕС».



К антиевропейским действиям правящей партии эксперты относят принятие закона «об иностранных агентах», разработку «Грузинской мечтой» «схемы систематического манипулирования парламентскими выборами, состоявшимися в октябре 2024 года, которая привела к ее сфальсифицированной «победе»», а также «приостановку процесса вступления в ЕС до 2028 года».



«Теперь правительство использует массовую силу для подавления демонстраций против этого решения.



Представители гражданского общества, журналисты и оппозиционные политики подвергаются жестоким избиениям со стороны сил безопасности, а все больше людей попадают в тюрьмы. Лидеры «Грузинской мечты» недавно заявили, что оппозиционные политики будут привлечены к «правосудию в стиле Нюрнберга», чтобы превратить страну в однопартийное государство.



Все эти действия поддерживаются российскими советниками и кампаниями по дезинформации. Война на Украине сделала Грузию еще более важной для России из-за транзитных путей, которые она предлагает через Южный Кавказ, и той роли, которую она играет в обходе западных санкций.



Где же ЕС как нормативная сила, которая выступает против фальсификации выборов и насилия над гражданским обществом и поддерживает тех грузин, которые видят свое будущее в Европе? Где геополитический ЕС, который понимает важность своих соседей?



Где способность ЕС действовать под руководством новой Комиссии и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас, которая только что была назначена на пятилетний срок?



Мы, как европейские аналитические центры, призываем ЕС и его страны-члены остановить «Грузинскую мечту» в продвижении Грузии к полностью авторитарному государству. Важно действовать сейчас и наказать тех, кто несет ответственность за насилие, фальсификацию выборов и законы, подрывающие свободу слова, гражданское общество и права человека.



Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили несет ответственность за все решения, принимаемые его партией, и за политику государственного захвата и насилия. Поэтому он должен быть подвергнут санкциям со стороны ЕС, а его активы за рубежом должны быть заморожены.



Каждый день грузинский народ выступает за свое европейское будущее. Они верят в демократический и европейский путь для своей страны.



Шокирует тот факт, что институты и страны-члены ЕС не были готовы к такому массовому насилию против грузинского народа, несмотря на многочисленные угрозы насильственных действий, прозвучавшие во время предвыборной кампании.



Если ЕС не предпримет более решительных действий сейчас, он потеряет всякое доверие к себе в соседних странах — что также возымеет последствия для Украины, Молдовы, Армении.



Если ЕС не сможет действовать, он пошлет лидерам Кремля и других авторитарных режимов сигналы, которые приведут к еще большему насилию, манипулированию выборами и авторитаризму.



Отсутствие консенсуса в ЕС — особенно когда ему препятствует только одно авторитарное государство, например Венгрия, просто не может служить оправданием бездействию.



ЕС и его государства-члены должны действовать сейчас, пока не стало слишком поздно», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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