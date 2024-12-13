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Нелегетимный парламент внес изменения в «Кодекс Грузии об административных правонарушениях»


13.12.2024   18:27


Парламент обсудил и принял 82 голосами пакет законопроектов «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Грузии», который представил на заседании председатель Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.

Изменения предусматривают регулирование вопросов импорта, экспорта, производства и/или продажи пиротехнической продукции в Грузии.

Согласно законодательному пакету, участникам собрания или демонстрации запрещается: иметь при себе лазер и/или любые средства с резким излучением, использование которых может помешать деятельности представителей государственных органов и/или правильному функционированию имеющихся у них технических средств, а также закрытие лица маской или любым другим средством.


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