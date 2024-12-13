

«Тройка» ОБСЕ: Решительно осуждаем насильственный ответ официальных лиц Грузии на мирные протесты

13.12.2024 20:07





Мы решительно осуждаем насильственный ответ официальных лиц Грузии на мирные протесты гражданского общества, независимых медиа и политиков, защищающих демократическое будущее страны - заявление об этом распространяет т.н. «тройка» ОБСЕ, которая состоит из нынешней (Мальта), бывшей (Северная Македония) и будущей (Финляндия) стран-председателей.



В заявлении три страны призывают правительство Грузии немедленно прекратить использование «репрессивной тактики» и «запугивания», включая произвольные задержания и физическое насилие. Также призывает к тому, чтобы все обвинения были надежно расследованы и все лица, ответственные за преступления, были привлечены к ответу.



«Мы, члены тройки ОБСЕ, решительно осуждаем насильственный ответ официальных лиц Грузии на мирные протесты гражданского общества, независимых медиа и политиков, защищающих демократическое будущее страны. Мы призываем официальных лиц Грузии немедленно прекратить использование репрессивной тактики и запугивания, включая произвольные задержания и физическое насилие.



Призываем официальных лиц Грузии обеспечить для народа Грузии право на свободу собраний и свободу выражения в соответствии с международными обязательствами Грузии. Принятые законы, которые противоречат этим обязательствам, должны быть отменены.



Все обвинения в насилии, фальсификации выборов и нападках против демократических ценностей и принципов должны быть надежно расследованы, и все лица, ответственные за преступления, должны быть привлечены к ответу.



Призываем официальных лиц Грузии защищать права человека, демократию и верховенство закона в соответствии с нашими общими принципами и обязательствами ОБСЕ, отраженными уже в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии.



Призываем официальных лиц Грузии использовать различные инструменты и экспертизы, которые может предложить ОБСЕ и ее институты. «Тройка» готова содействовать любым обменам с этой целью.



Мы стоим рядом с грузинским народом, в то время как он выражает свое стремление к демократическому и европейскому будущему, что зафиксировано в конституции Грузии», - говорится в заявлении.





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