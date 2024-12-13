

Джим Риш: В Грузии все еще есть призраки Российской империи

13.12.2024 20:26





В Грузии все еще есть призраки Российской империи и проявляются в том, что происходит сегодня, - заявил в Конгрессе американский сенатор от Республиканской партии Джим Риш, где он говорил о поддержке грузинского народа и демократии.



По его словам, тактика, которую сегодня использует грузинское правительство, - это тактика, применяемая в России.



«Это жестокость. Это включает пытки и аресты. Все, что мы видим из старого Советского Союза. Это не то, чего хочет грузинский народ», - отметил сенатор.



По его словам, в Конституции Грузии записано, что грузинский народ стремится к членству в ЕС и НАТО, а кроме того, согласно опросу, около 80% населения Грузии желает вступления в Евросоюз и НАТО.



«К сожалению, нынешняя власть - «Грузинская мечта» - ведет себя все более тревожно, в том числе арестовывает и пытает мирных демонстрантов. Но надежда есть. Мы приняли законопроект, который дает администрации Байдена возможность вводить санкции в отношении тех, кто должен быть подвергнут санкциям. Это не секрет. Мы знаем, кто они, они знают, кто они, Госдепартамент знает, кто они, администрация Байдена знает, кто они. Так что давайте начнем. Я глубоко разочарован тем, что мы этого не сделали. Это не будет бременем для этой страны, но это будет бременем для санкцированных лиц. Я не понимаю, почему это не было осуществлено. Вина ли некомпетентности, лени или чего-то еще, но мы не сделали этого. Я хочу призвать администрацию вмешаться и сделать то, что должно быть сделано: соблюден закон, который мы установили, воспользоваться возможностями в связи с санкциями, которые мы ввели. Грузинский народ не хочет того, что там происходит, он не хочет возвращаться в Советский Союз или Россию. Они хотят смотреть в сторону Запада, хотят быть частью ЕС, НАТО. Давайте поможем им всем, чем можем поддержать их демократические устремления», - сказал сенатор.





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