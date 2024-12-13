

Президент: Бессмысленную провокацию устраивает нам т.н. мэр города, который запланировал зажечь елку завтра в 19:00

13.12.2024 21:02





Я начну с завтрашнего дня и той бессмысленной провокации, которую устраивает т.н. мэр города, - заявила на сегодняшнем брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили обратилась к мэру столицы Кахе Каладзе и предложила организовать торжественное мероприятие перед дворцом Орбелиани.



По ее словам, если у парламента произойдет какая-либо провокация, ответственность ляжет именно на мэра столицы.



«Начну с завтрашнего дня и той бессмысленной провокации, которую устраивает т.н. мэр города, который запланировал якобы зажечь новогоднюю елку вместе с детьми завтра в 19:00. Это явная провокация, потому что уже две недели в этом месте, в это время непрерывно выражается протест, а поскольку завтра в парламенте провоится пародия, то, несомненно, в этот день будет очень большой протест. Устроить это мероприятие в этом месте, именно завтра, именно в 19:00, именно перед парламентом - мы все прекрасно понимаем, что это значит, зачем это делается и чему служит. В том месте, где, кстати, сами врачи говорят, что даже деревья пропитаны газом, приводить туда детей, наверное, нежелательно. Хочу предупредить мэра города, что его провокация, наверное, ни к чему не приведет, потому что этот протест, проходящий в городе, и завтра, и послезавтра очень мирный и им удастся избежать этой провокации самим, но я все же хочу сказать мэру города, что если это не провокация, почему завтра, приближается Барбароба, что гораздо естественнее, пусть перенесет, и я предлагаю перед Орбелиани, привести детей сюда и организовать мероприятие, которое он собирался устроить перед парламентом. Но что бы ни случилось, если что-то произойдет, ответственность будет полностью и только на нем лично», - сказала Зурабишвили.





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