

Зурабишвили: То, что произойдет завтра в парламенте, это пародия

13.12.2024 21:49





То, что произойдет завтра в парламенте, пародия - это будет мероприятие, полностью лишенное легитимации, неконституционное и нелегитимное! - так Саломе Зурабишвили откликается на запланированные 14 декабря во дворце парламента президентские выборы.



По оценке Зурабишвили, «Грузинская мечта» превратила государство в пародию.



«Все - пародия, хотя бы то, что происходит сегодня, когда «Сила народа» выходит из «Мечты», потом возвращается, оттуда назначают президента. Все это не имеет связи с политическим процессом. Это самое печальное, потому что государство превратили в пародию. Это очень оскорбительно для всех.



Это своего рода провоцирование реакции людей, потому что это оскорбление всего - нашего прошлого, традиций, культуры, - так обходиться с институтами независимой страны. Это неприемлемо!



Но все это неважно - пародия им и останется. Главное происходит в другом месте - на наших улицах и в городах», - заявила Саломе Зурабишвили.



14 декабря избирательная коллегия выберет президента Грузии. На пост президента выдвинут только один кандидат - Михаил Кавелашвили.





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