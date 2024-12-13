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Сенатор Джин Шахин: США должны ввести санкции Минфина в отношении должностных лиц
13.12.2024 22:09
«Я рада видеть ограничения, США должны предпринять дальнейшие действия и ввести санкции Минфина в отношении должностных лиц», — написала сенатор Джин Шахин в соцсети.
Шахин отмечает, что рада видеть введение визовых ограничений для чиновников.
«Хотя я рада видеть дополнительные визовые ограничения в отношении должностных лиц, ответственных за нынешнее насилие в отношении протестующих в Грузии, США должны предпринять дальнейшие действия и ввести санкции Минфина в отношении должностных лиц, ответственных за этот кризис. Грузинский народ нуждается в нашей поддержке», — заявила Шахин.
Для справки, Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 20 граждан Грузии, в том числе министров и членов парламента.
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