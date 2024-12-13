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Сикорский: Мы будем поддерживать проевропейские устремления грузинского общества


13.12.2024   22:18


«Мы будем поддерживать проевропейские устремления грузинского общества», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на мероприятии в Варшаве.

Сикорский рассказал о приоритетах Польши как страны, председательствующей в ЕС. По его словам, за время его пребывания на посту председателя Евросоюза Польша позаботится о темпах и качестве расширения Союза на восток и юг, как в отношении Украины и Молдовы, так и Западных Балкан

«Мы будем поддерживать проевропейские устремления грузинского общества», — заявил Сикорский.

По его словам, Польша также будет работать над возрождением инициативы «Восточное партнерство».

«Мы хотим с государствами-членами и ЕС построить Европу, способную противостоять угрозам безопасности, исходящим в основном с Востока», — заявил глава МИД.

По его словам, Польша также хочет создать Европейский совет по борьбе с дезинформацией, который будет финансироваться Евросоюзом и странами-членами.


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